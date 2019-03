Bijzondere ontmoeting tussen drie witte leeuwen en hun baasje bezorgen toeristen ongelofelijke momenten

Een moment dat ze nooit meer zullen beleven. Dat moet het gevoel zijn dat overheerste toen deze groep toeristen zich op een privédomein in de buurt van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg bevonden. Ze zagen er voor hun neus hoe drie zeldzame witte leeuwen hun baasje begroetten op erg liefdevolle wijze. “Dit zijn de mooiste leeuwen die ik in mijn leven heb gezien”, klonk het bij een van de toeristen.

Josh Berman kon het tafereel, daterend van eind februari, met zijn camera in beeld brengen. “De leeuwen spelen zelfs met de honden op de boerderij”, vertelde hij aan Newsflare. “Ze hebben een enorm gebied waar ze in kunnen rondlopen, en ze worden er goed verzorgd.” Van schrik is er bij het baasje dan ook niks te merken Terwijl de ooggetuigen gebiologeerd toekeken, kon de man zijn leeuwen op eender welk moment aaien en knuffelen.

