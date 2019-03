ANALYSE. AA Gent staat twee punten achter, maar psychologisch al vóór STVV in de strijd om Play-off 1

AA Gent heeft dit weekend een cruciale stap gezet in de strijd om Play-off 1. In het klassement telt Sint-Truiden nog twee punten meer, maar het psychologisch voordeel ligt nu al bij de Buffalo’s. Dat STVV verloor in Brugge was geen verrassing. Dat AA Gent daar maximaal voordeel uit zou putten door te winnen op bezoek bij Zulte Waregem was veel minder zeker. Gent-coach Jess Thorup gaf op zijn persbabbel vrijdag toe dat hij wel eens slecht slaapt omdat zijn ploeg hem soms in negatieve zin verrast met hoe ze voor de dag komt.