Duitsland in de ban van verdwijning tienermeisje: Rebecca (15) al twee weken spoorloos

Al twee weken is Rebecca Reusch vermist. Het vijftienjarige meisje uit Berlijn verdween nadat ze een weekendje had doorgebracht bij haar zus en schoonbroer. Die laatste werd na verhoor aangehouden door de politie, maar is na een nacht in de cel weer vrijgelaten. Intussen slinkt de hoop om de tiener levend en wel terug te vinden elke dag.

“Ik leef in een nachtmerrie. Ik hoop dat ik hier snel uit ontwaak.” Het zijn de woorden van Rebecca’s zus Vivien (23). De jonge vrouw kan de slaap niet meer vatten sinds haar kleine zusje verdwenen is. Sinds 18 februari. Die maandag zou Rebecca ’s ochtends vroeg naar school vertrekken met de bus, nadat ze een weekendje had doorgebracht bij haar andere zus Jessica (27), de oudste van de drie. De tiener kwam echter nooit aan op school. ’s Avonds kwam ze ook niet thuis voor het avondeten bij haar ouders. Haar gsm stond uit. Het duurde niet lang voor de alarmbellen aan het rinkelen gingen. “Rebecca laat altijd iets weten als ze later thuis komt”, zei haar vader.

Schoonbroer nacht in cel

Foto: Polizei Berlin

Rebecca werd die dag het laatst gezien door Jessica zelf, bij haar thuis in Britz, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, op nog geen uurtje rijden van Berlijn. Jessica nam ’s ochtends vroeg afscheid van haar jongste zus voor ze naar haar werk vertrok. Rebecca zou niet veel later naar school vertrekken, nog geen vijf kilometer verderop. Of ze dat effectief deed en er ergens onderweg iets is misgelopen, is niet duidelijk.

Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zou Rebecca’s schoonbroer, de vriend van Jessica, verklaard hebben dat hij op 18 februari omstreeks 6 uur ’s ochtends was thuisgekomen en om 8.30 uur gemerkt had dat Rebecca er niet meer was. De speurders bleken echter weinig overtuigd van zijn verhaal, de man bleef dan ook aangehouden na zijn verhoor op donderdag.

Slachtoffer van misdrijf

Niet veel later liet de politie van Berlijn weten een verdachte te hebben. Ook werd voor de eerste keer officieel gecommuniceerd dat het mogelijk om een “criminele daad” gaat. Op een persconferentie liet de politie weten “zich ernstig zorgen te maken” om het meisje. Het vermoeden dat Rebecca het slachtoffer is geworden van een misdrijf, lijkt zo bevestigd.

De schoonbroer werd na een nacht in de cel alsnog vrijgelaten. “De verdachte die gisteren werd gearresteerd en ondervraagd, is terug vrij. Er konden geen dwingende redenen voor verdere aanhouding aangetoond worden”, tweet Polizei Berlin.

Zoekacties

Na verschillende grootschalige zoekacties met een helikopter, speurhonden en infraroodcamera’s, is er nog steeds geen spoor van Rebecca. Haar zussen Jessica en Vivien hebben ondertussen zelf verschillende speurtochten opgestart. Ook vandaag nog, een tocht op de fiets om de omgeving snel maar efficiënt uit te kammen. Tevergeefs. Via sociale media roept Vivien op om te blijven uitkijken naar haar kleine zusje. Ook de politie is nog steeds op zoek naar alle mogelijke tips.