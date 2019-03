Ongeduldige bestuurders denken file te slim af te zijn via pechstrook, maar daar hebben ze snel spijt van

Het geduld van deze automobilisten werd vorige maand flink op de proef gesteld op de Interstate 95, ter hoogte van Doswell in de Amerikaanse staat Virginia. Door een ongeval kwamen de bestuurders een tijdlang in een file terecht. Voor sommigen duurde het zelfs te lang: enkele bestuurders waagden na enige tijd hun kans op de pechstrook om de file te ontwijken. Dat plannetje bleef echter niet zonder gevolgen. Doordat de politie nog steeds aanwezig was op de plaats van het ongeval, konden ze zonder problemen alle roekeloze bestuurders tegenhouden. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.