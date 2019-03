REACTIES. Beerschot Wilrijk met een boost naar promotiefinale tegen KV Mechelen: “Mentale voordeel is voor ons”

Er komen wel degelijke finalewedstrijden in 1B om uit te maken wie promoveert. KV Mechelen raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Lommel, Beerschot Wilrijk had zo zelf genoeg aan een 2-2 gelijkspel om de tweede periodetitel op zak te steken. De voorbije seizoenen was de uiteindelijke promovendus ook de ploeg die de tweede periode won. “Aan die statistieken hebben we niks”, vindt trainer Vreven. “Dit geeft ons wel een extra boost”, aldus de spelers.

Jan van den Bergh. Foto: BELGA

Jan van den Bergh was in extase na de match. “Dit is ongelooflijk. We komen voor, OHL gaat er dan over, we vechten terug en dan maakt Lommel gelijk... Dat is fantastisch, zo’n scenario kan je niet verzinnen. De fans trokken ons er vandaag weer door. We hebben al getoond dat we over een zekere weerbaarheid beschikken en dat was vandaag ook het geval. We maken terug gelijk en waren klaar om door te duwen, en dan doet Lommel ook z’n job.”

Het was alles of niets vandaag. Waren de spelers van Beerschot Wilrijk zenuwachtig? “Er was wel wat extra suspense. Het is jammer dat het plots van 0-1 naar 2-1 ging, maar dat is voor later. Nu eerste die finale. Dit geeft ons een enorme boost. Mechelen blijft een ploeg met veel talent, maar wij hebben ook veel kwaliteit. We zijn bezig aan een sterke reeks, die mag nu niet eindigen. Het wordt een spannende finale.”

Coach Stijn Vreven was tevreden van de prestatie die zijn ploeg onder immense druk leverde. “Ik heb de wedstrijd intens beleefd. We wilden graag winnen en waren ook de betere ploeg. We hadden kansen genoeg, maar de Leuvense keeper speelt een sterke wedstrijd. De twee tegengoals zijn jammer, we laten ons twee keer pakken op een center. Maar we gingen niet ten onder aan de druk en hadden nog de kansen om te winnen. Ik heb nog vrienden in Lommel en die ga ik toch even bedanken.”

De voorbije twee jaar promoveerde telkens de ploeg die de tweede periode won. De geschiedenis is dus in het voordeel van de Kielse ratten. “Maar aan die statistieken hebben we niks”, aldus Vreven.

Van Hyfte miste Maes

Aanvoerder Tom van Hyfte scoorde de 2-2, die de bezoekers nieuwe hoop gaf. “Aan de rust stonden we voor een moeilijke opgave, maar door de snelle goal na rust dachten we dat het binnen was. Plots ging het op vier minuten tijd naar 2-1, maar dan volgde de ontlading door het nieuws van Mechelen. We hebben Alexander Maes gemist op het middenveld, hij is een meerwaarde. We moesten het dus anders aanpakken, gelukkig is hij er in de finale weer bij.”

Dat is maar goed ook, want het gelijkspel hield een opvallende reeks in stand. Beerschot Wilrijk won dit seizoen niet wanneer Maes ontbrak. “Hopelijk wordt dat geen vloek”, lachte de middenvelder die vanuit de tribune toekeek. “We hebben gestreden. De invallers waren ook heel belangrijk. Iedereen gaf zich voor 100%. Als het voetballend eens minder gaat, knokken we ervoor en dat is waar het bij deze ploeg om gaat.”

Het laatste woord is nog voor Van Hyfte. “Het mentale voordeel is voor ons. We kijken al een heel seizoen naar onszelf en dat blijft zo.”