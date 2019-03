Vrouw kritiek na CO-vergiftiging in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Een vrouw uit Sint-Niklaas is zondagavond in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een CO-intoxicatie, wellicht door een defecte boiler.

De vrouw werd zondagavond omstreeks 18.15 uur in kritieke toestand aangetroffen in de badkamer van haar appartement in de Knaptandstraat. Ze moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe lang de vrouw al in haar flat lag.

De brandweer ontzette haar met de brandladder via het raam. De oorzaak van de CO-vergiftiging was wellicht een defecte boiler.