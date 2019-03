Lille OSC lost schulden af met kapitaalsverhoging

De Franse eersteklasser Lille OSC is afgelopen dinsdag overgegaan tot een kapitaalsverhoging van 142 miljoen euro en lost zo haar schulden volledig af. Dat liet een, bij het dossier nauw betrokken bron, zondag weten.

“Het kapitaal is verhoogd met als bedoeling de volledige schulden van de club kwijt te schelden. De eigenaar Gerard Lopez investeert 25 miljoen euro en het Amerikaanse investeringsfonds Elliott draagt 117 miljoen euro bij”, legt de bron uit. “Het is de bedoeling om geen schulden meer te hebben ten opzichte van de heren Lopez en Elliott. Het is nu enkel nog de voorzitter zelf die geld verschuldigd is ten aanzien van het Amerikaanse investeringsfonds.”

Gerard Lopez kon dit bevestigen: “Het is een sterk gebaar dat aantoont dat we geloven in dit project.” De club is zo dus in de capaciteit om winst te genereren en zijn leningen af te betalen.

Het feit dat Lille bezig is aan een uitzonderlijk goed seizoen, met een voorlopige tweede stek in de Franse competitie achter gigant PSG en uitzicht op een Champions League-ticket, zal hier waarschijnlijk wel mee te maken hebben.

Een seizoen eerder kon de ploeg uit Rijsel zich in extremis handhaven in eerste klasse, de ploeg eindigde utoen op een 17e plaats.

Lille dat in 2017 werd overgenomen door Lopez, kwam al een aantal keer in de problemen. Het kreeg nog een transferverbod opgelegd in januari 2018 en ontving al verscheidene waarschuwingen wat betreft het beheer van de salarissen binnen de club.