Trump schopt twee uur lang om zich heen: “Bullshit, bullshit”

Preken voor de eigen kerk, daar neem je je tijd voor, moet Donald Trump gedacht hebben. Meer dan twee uur lang beet de president van zich af in een toespraak op CPAC, de jaarlijks hoogmis voor conservatief Amerika.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen zaterdag uitgehaald naar Robert Mueller, de speciale aanklager die de banden onderzoekt tussen Trumps presidentscampagne en Rusland. Hij deed dat op de jaarlijkse conservatieve bijeenkomst CPAC (Conservatieve Political Action Conference). In 2017 had hij daar vanop het podium de media nog aangevallen. Hij wees toen naar de verzamelde reporters achter in de zaal en zei: “We vechten tegen fake news, de vijand van de mens”. Deze keer kregen de democraten en Mueller ervan langs, in een toespraak die niet minder dan twee uur duurde.

“Bullshit”

Speciaal aanklager Mueller onderzoekt al twee jaar de contacten tussen Trumps toenmalige campagneteam en Rusland, zeer tot ongenoegen van Trump. Hij verwijst voortdurend naar het onderzoek als een “witch hunt”, een heksenjacht. Zaterdag gebruikte hij het weinig presidentiële “bullshit”.

“Als je de verkeerde mensen op een aantal posities zet, en zij laten dan een lange tijd mensen zitten die daar niet zouden moeten zijn. En dan plots, proberen ze je neer te halen met bullshit. Ok? Bullshit. Robert Mueller heeft geen enkele stem gekregen en degene die hem aangesteld heeft evenmin.” Met dat laatste doelt Trump op Rod Rosenstein, de Amerikaanse onderminister van Justitie, die Mueller in 2017 aanstelde en het onderzoek overschouwt.

Volgens Trump bracht Mueller “de dertien kwaadste democraten in de geschiedenis van ons land” samen in een commissie. “These are angry, angry people. You take a look at them”, aldus de president. Ook Jeff Sessions, die vlak na de congresverkiezingen in november vorig jaar ontslagen werd als minister van Justitie, werd door de mangel gehaald. Voormalig FBI-directeur James Comey, die al vrij snel door Trump aan de deur gezet werd, werd evenmin gespaard.

LEES OOK. Hij was ooit bereid “een kogel op te vangen voor Trump”, maar praat hem vandaag mogelijk aan de galg: de publieke getuigenis van Michael Cohen

In het Witte Huis lijkt de nervositeit rond het langverwachte rapport van Mueller toe te nemen. In de marge van het onderzoek zijn al verschillende veroordelingen uitgesproken. Onder meer de drie jaar cel waar Michael Cohen tegenaan kijkt. De voormalige advocaat van Trump zette de president eerder deze week tijdens een getuigenis nog neer als een “racist, een bedrieger en een leugenaar”.

Foto: Photo News

“Schat, is er wind vandaag?”

In de twee uur dat hij het CPAC-publiek onderhield, nam Trump ook de tijd om de democraten een paar keer over de knie te leggen, onder meer over hun klimaatplannen en de Green New Deal. “Hun New Green Deal, or whatever the hell they call it, de Green New Deal. ik moedig dat aan, dat moeten ze echt promoten. Ik zal dan de discussie van de andere kant voeren, daar heb ik een mandaat voor. Geen vliegtuigen, geen energie… Als de wind gaat liggen, is het gedaan met de elektriciteit. Schat, is er wind vandaag? Ik zou graag televisie kijken.” Ook de democratisch plannen voor de gezondheidszorg schoot Trump uit de lucht. Hij spraak van “beschamend socialisme” dat de belastingen uit de pan zou doen swingen.

Feiten leken onderschikt aan het applaus. Verschillende Amerikaanse media lieten hun fact checkers al los op Trumps toespraak. Heel wat cijfers die hij aanhaalde blijken de waarheid geweld aan te doen, of het nu ging over de werkloosheidscijfers, dan wel de grootte van het publiek bij zijn inauguratie – iets wat destijds al voor heel wat commotie zorgde.

LEES OOK. Hoe Trump zich eigenlijk nooit écht excuseert: een uitgekiende tactiek

CPAC was de afsluiter van wat bezwaarlijk een topweek genoemd kan worden voor de Amerikaanse president. De onderhandelingen die hij in Vietnam ging voeren met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un draaiden op niets uit. En de verklaringen die Michael Cohen, zijn vroegere ‘fixer’ tijdens zijn zeven uur durende getuigenis voor het Congres aflegde werden allerminst op applaus onthaald in het Witte Huis.

Onderzoek naar Trump

Intussen heeft de voorzitter van de commissie van Justitie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden laten weten een breder onderzoek te willen naar president Donald Trump. Het parlementslid, de Democraat Jerry Nadler, heeft aangekondigd dat zijn commissie maandag documenten van meer dan 60 mensen zou opvragen, onder wie ook de oudste zoon van de president, Donald Trump Jr.

LEES OOK. Justitiecommissie wil groter onderzoek naar Trump: “Duidelijk dat hij de rechtsgang heeft belemmerd”

Het is die commissie die verantwoordelijk zou zijn voor het opstarten van een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.