Politie onderschept auto zonder nummerplaten op parcours Aalst Carnaval

/ Aalst - In Aalst is een automobilist de afgesloten feestzone ingereden met zijn wagen. Dat meldt VTM Nieuws. Het voertuig had geen nummerplaten en wekte dus meteen argwaan. “Door de massale aanwezigheid van de politie kon er meteen ingegrepen worden”, zegt burgemeester Christoph D’Haese. De bestuurder werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

Het incident vond plaats omstreeks 19 uur in de Zonnestraat in Aalst. Een personenwagen kwam plots op de route van de carnavalsstoet terecht. Volgens Het Laatste Nieuws botste die ook op een van de praalwagens.

Geen nummerplaten

De wagen bleek geen nummerplaten te hebben en wekte daarom meteen argwaan in de afgesloten feestzone. “Het is nog niet duidelijk hoe of waarom de wagen in de zone is beland”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

De politie kon de bestuurder wel meteen aanhouden. “Onze politiediensten zijn massaal aanwezig tijdens carnaval en konden dus meteen kordaat ingrijpen”, aldus D’Haese. Het zou gaan om een oudere, vermoedelijk verwarde, man.

Door de tussenkomst van politie en hulpdiensten liep de stoet een vertraging van zo’n tien minuten op.