Van Anuna De Wever tot Joke Schauvliege: Aalst Carnaval lacht met iedereen tijdens openingsstoet

/ Aalst - Volgens burgemeester Christoph D’Haese zijn zondag 80.000 carnavalisten naar Aalst afgezakt voor de openingsstoet. Ook dit jaar zijn het vooral politici die het mikpunt van spot zijn. Theo Francken en Joke Schauvliege passeren uiteraard op ludieke wijze de revue, en ook klimaatactiviste Anuna De Wever wordt niet vergeten.

Tot 20.30 uur trekken bijna 260 carnavalsgroepen doorheen de straten. Dat is iets minder dan vorig jaar. Elk jaar kiezen groepen andere thema’s en wordt hen een andere plaats toegewezen. Carnavalsgroepen die bij de vorige editie in deel A, op klaarlichte dag door de stad trokken, krijgen dit jaar een andere plaats toegewezen in de stoet.

Carnavalsgroepen die in het laatste deel, deel C, meestappen, houden rekening met valavond. Die groepen zetten bijkomend in op verlichting van de wagens. Rond 20.30 uur zullen de laatste carnavalsgroepen arriveren op de Grote Markt.

De editie verliep niet helemaal zonder incidenten. Volgens VTM Nieuws kwam een wagen zonder nummerplaat tijdens de stoet plots de feestzone ingereden. De politie kon de bestuurder meenemen voor verhoor.

LEES OOK. Politie onderschept auto zonder nummerplaten op parcours Aalst Carnaval

bekijk ook

Politie onderschept auto zonder nummerplaten op parcours Aalst Carnaval

Onze man wordt ‘voil jeanet’ tijdens Aalst Carnaval: “Wat ben ik een gralijk lelijk wijf, zeg”

Cast FC De Kampioenen maakt zich klaar voor opnames film tijdens carnavalsstoet in Aalst: “Hopen dat het niet regent”