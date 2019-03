Leuvense barvrouw komt om het leven bij autocrash, dochtertje lichtgewond: “Ons Katrientje was alleenstaande mama”

Leuven - Een ongeval op de Antwerpse Ring had zaterdagavond een dramatische afloop voor de Leuvense Katrien Bavin. De bestuurster van een Mini Cooper verloor zaterdagavond om nog onduidelijke reden de controle over het stuur van haar voertuig toen ze vanop de Ring de aansluiting naar de A12 in de richting van Bergen-op-Zoom opreed. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

De wagen waar de vrouw met haar kind inzat, vloog uit de bocht, ging verschillende keren over de kop en eindigde op het dak. “De bestuurster zat gekneld en werd door onze mensen uit haar wagen bevrijd”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van de Brandweer Zone Antwerpen. Door de crash was de aansluiting tussen de Ring en de A12 enige tijd volledig afgesloten. “Ze werd met spoed naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem gebracht. Ze verkeerde in levensgevaar.”

Katrien overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Haar dochtertje raakte bij het ongeval lichtgewond.

Alleenstaande mama

Het nieuws sloeg zondag als een bom in bij tal van Leuvense horeca. Katrien was een zeer geliefde barvrouw in verschillende zaken de voorbije jaren. Ze werkte onder andere in het populaire Leuven Central, Aqua Dulce in Oud-Heverlee, Den Bureau in Korbeek-Lo en bij restaurant Meating Room in Heverlee. Sinds augustus was ze aan de slag in restaurant Tafelrond op de Grote Markt in Leuven. Daar reageren ze verslagen. “Ons Katrientje. Een alleenstaande mama, dus ze deed bij ons de dagdiensten in de zaal. Ze had net een paar dagen verlof, en zou met haar dochter naar haar mama aan zee gaan. Daar was ze naar onderweg”, klinkt het daar.