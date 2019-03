Jihadisten doden meer dan dertig strijders van Assad-regime

Bij verscheidene jihadistische aanvallen nabij de provincie Idleb in Syrië zijn zondag minstens 33 strijders van het regime van president Bashar al-Assad gedood. Dat heeft het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten gemeld. Het zou gaan om de meest dodelijke dag in zes maanden voor de troepen die in het noordwesten van Syrië vechten voor het regime.