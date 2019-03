Olivier Deschacht hoopt niet op miraculeuze redding voor groene tafel: “Zou jammer zijn voor de spelers van Waasland-Beveren en KV Mechelen”

Lokeren degradeert naar 1B. Het zat er al enkele weken aan te komen, maar zondagavond viel het doek. Anderlecht kwam met 1-2 winnen op Daknam en bezegelde zo het lot van de Waaslanders. Tenzij Waasland-Beveren en KV Mechelen nog gestraft worden voor hun aandeel in het matchfixing schandaal. Maar Olivier Deschacht en Killian Overmeire hopen er niet op. “We waren sportief de zwakste.”

“Moet ik dat nog eens allemaal uitleggen”, schamperde Deschacht op de vraag of dit een speciale match was . Neen dus, maar hoe beleefde hij die match nu? “Dat we zouden zakken, daar had ik me al bij neergelegd. Niet op het veld, want ik ging er altijd voor. Maar we hebben gewoon te weinig kwaliteit, zowel defensief als offensief. Ik kijk daarbij ook naar mezelf. Er zijn geen mirakels gebeurd, we waren gewoon niet goed genoeg.”

Lokeren liet zich wel niet zomaar naar de slachtbank leiden en liet Anderlecht zelfs nog even zweten. “Onze tegenstanders hebben altijd een ‘match’ gehad. We zijn zelden overlopen geweest. Maar wanneer we onze man moest dekken, liepen we hem lopen. Creëerden we een kans, misten we die. te weinig kwaliteit dus.”

Propere Handen?

Er bestaat nog wel een waterkans dat Lokeren zich kan handhaven in 1A. Door het onderzoek ‘Propere Handen’ dreigt voor Waasland-Beveren en KV Mechelen een sportieve degradatie. Maar Deschacht moet er opvallend genoeg niet van weten. “Het zou jammer zijn voor de spelers die er niets mee te maken hebben. Ik hoop er niet op. We hebben op sportief vlak gefaald. Wat de toekomst brengt, moeten we nog zien.”

Ook ploegmaat Killian Overmeire zit niet met een mogelijke redding voor de groene tafel in zijn hoofd. “Ik weet niet wat er daar gaat gebeuren. Ik hoop er ook niet op, we waren sportief gezien de zwakste dit seizoen. Het zat er al even aan te komen dat we zouden degraderen, vandaag is het gewoon mathematisch zeker”, klonk een aangeslagen aanvoerder.