Nederlandse man maakt het wel erg bont op trein en plast over medepassagiers

In de Nederlandse stad Delft heeft de politie een man aangehouden die tijdens een treinrit erg agressief tekeer ging en … op medepassagiers plaste. De man vloog meteen de cel in.

Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Een man maakte amok in het station van Delft toen hij daar van de trein stapte. Omstaanders konden hem in bedwang houden tot de politie arriveerde.

De agenten hoorden daarna van getuigen dat de man zich ook al op de trein had misdragen. Hij zou er over de zitjes gelopen hebben en zelfs over andere passagiers geplast hebben. Geen van die passagiers heeft nadien klacht ingediend, zo blijkt uit een Facebookpost van de betrokken politie.

“Tevens vlogen de scheldwoorden van een ziekte beginnend met de letter “k” ons de gehele tijd om onze oren”, schrijft Politiebureau Delft in een relaas over de bizarre nacht. “Helaas waren de benadeelden in dit incident reeds vertrokken en kwam er geen aangifte tegen de man, echter heeft de man de nacht bij ons doorgebracht en heeft hij diverse boetes gekregen voor zijn gedrag. Daarnaast bleek hij nog gesignaleerd te staan voor een geldboete of 4 dagen celstraf. De man kon / wilde niet betalen en zit daarom direct zijn straf uit.”