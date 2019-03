Onrust in Algerije: Bouteflika dient voor vijfde keer kandidatuur in, maar belooft mandaat niet uit te doen

De kandidatuur van de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika voor de presidentsverkiezingen van 18 april is ingediend bij de Constitutionele Raad. Dat heeft het staatspersagentschap APS zondagavond meegedeeld. Bouteflika belooft wel dat hij zijn mandaat niet zal uitdoen indien hij het in april opnieuw haalt.

Het dossier van Bouteflika werd zondagmiddag ingediend door zijn campagnedirecteur Abdelghani Zaalane, zo voegde APS toe. Bouteflika zelf vertoeft sinds een week in een ziekenhuis in Zwitserland. Het is nog niet duidelijk wanneer hij zou terugkeren.

Bouteflika is sinds 1999 aan de macht in Algerije. Dat hij een vijfde mandaat ambieert, heeft de voorbije dagen voor een ongezien golf van protest gezorgd in Algerije.

Om het volksprotest in de kiem te smoren, beloofde Bouteflika eerder op zondag dat hij zijn mandaat niet zal uitdoen indien hij op 18 april opnieuw wordt verkozen. Een “nationale conferentie” die na de stembusgang opgericht zou worden, moet dan een datum voor vervroegde presidentsverkiezingen vastleggen, zo stelde hij zondag voor in een brief die werd voorgelezen op de nationale televisie.