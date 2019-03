Moeder laat dochter (11) babysitten op zoontje vriendin, met fatale gevolgen

Een meisje van 11 jaar oud is aangeklaagd wegens kindermishandeling na het overlijden van een peuter waarop ze daags voordien aan het babysitten was. De moeder van het meisje, een vriendin van de ouders van de peuter, had de twee even alleen gelaten om boodschappen te doen.

Afgelopen vrijdag arresteerde de politie in Prince George’s County, in de Amerikaanse staat Maryland, een 11-jarig meisje. De jonge tiener had toegegeven dat ze de 1-jarige Paxton Davis opzettelijk had verwond tijdens het babysitten. Het peutertje stierf nadien aan zijn verwondingen.

Even boodschappen doen

Het tragische verhaal start enkele dagen voordien op zaterdagavond. De ouders van Paxton, Shonte Jennings en Tanya Davis, lieten hun zoontje achter bij een vriendin. De vrouw had al eerder op hun kind gelet en dat verliep telkens probleemloos. Paxton was in goede handen. Tot zondagochtend: wanneer de vriendin even naar de winkel gaat om boodschappen te doen, blijft Paxton alleen achter met de 11-jarige dochter van de vrouw. Als ze terug thuiskomt, is de peuter ernstig verwond.

Paxton overleed aan zijn verwondingen

Gebroken schedel

De vrouw belt meteen Paxtons ouders en de hulpdiensten op, ze vertelde hen dat het jongetje van het bed gevallen was. Maar al snel bleek die uitleg onjuist. De verwondingen die Paxton had opgelopen, konden niet het gevolg zijn van een val: de schedel van het kind was immers gebroken, hij verkeerde in levensgevaar. Het ziekenhuispersoneel rook dan ook onraad en lichtte de politie in.

Na verhoor van het 11-jarig meisje, kwam de waarheid aan het licht. De jonge tiener gaf toe het kind opzettelijk te hebben verwond. Waarom ze dat heeft gedaan, is nog altijd niet duidelijk. “Ik weet niet welk motief een 11-jarige zou kunnen hebben om een kind zo te verwonden”, zegt politieofficier Brian Reilly. “Het is de eerste keer in mijn carrière dat zo’n jong iemand beschuldigd wordt van moord.”

Kindermishandeling

Paxton haalde het ondanks de medische zorgen niet. Het jongetje overleed vier dagen later, op donderdag, aan zijn verwondingen. “Ik ben de kamer binnengewandeld en heb hem gezegd dat hij niet meer moest vechten”, vertelt de emotionele moeder aan NBC4. “Het zou egoïstisch zijn om je te laten leven aan een machine, zei ik hem.”

Het meisje zit momenteel in een jeugdinstelling. Het is nog niet duidelijk of ook haar moeder zal opdraaien voor het incident. In de staat Maryland is het echter verboden om op een ander kind te letten indien jonger dan 13 jaar oud. De ouders van Paxton willen daarom ook dat de moeder wordt aangeklaagd voor wat er met Paxton gebeurd is.

“We kijken nog steeds naar een heleboel verschillende dingen binnen het onderzoek”, aldus officier Reilly. “Ik kan noch bevestigen, noch ontkennen.” Het is niet duidelijk of het meisje een wapen of voorwerp gebruikte toen ze de peuter mishandelde. De politie is karig met informatie in deze erg gevoelige zaak. “Een onschuldige, vriendschappelijke afspraak is een drama geworden. Tragisch.”