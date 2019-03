Drie ploegen zijn al zeker, nog zes kandidaten voor drie plaatsen: zo staan de zaken ervoor in de strijd om Play-off 1

De reguliere competitie nadert met rasse schreden zijn einde. Met nog twee speeldagen te gaan geeft de Jupiler Pro League zijn eerste geheimen prijs. Lokeren zakt naar 1B, terwijl drie ploegen al zeker zijn van deelname aan Play-off 1. De strijd om de top zes is nog volop bezig, want voor de resterende drie plaatsen zijn er nog vijf kandidaten. Of toch zes? Zo staan de zaken ervoor.

1. Zij zijn al zeker van Play-off 1

KRC Genk, Club Brugge en Antwerp mogen al op hun beide oren slapen. Hun ticket voor de eindronde met de beste zes ploegen is binnen. Competitieleider Genk kan volgend weekend al zeker zijn van Europees voetbal. De leider na 30 speeldagen mag sowieso naar de derde kwalificatieronde van de Europa League, een mooi vangnet dus. Momenteel tellen de Limburgers zes punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge, dat worden er bij de start van de Play-offs dus drie. Belangrijk detail is dat Genk Alejandro Pozuelo ziet vertrekken voor de start van de eindronde, een groot verlies.

Foto: BELGA

Ook Club Brugge en Antwerp zijn al zeker van hun plek bij de eerste zes. The Great Old dankt daarbij de kalender, want STVV en Gent moeten nog tegen elkaar en kunnen bijgevolg niet allebei nog over Antwerp springen. De Truienaars hebben wel maar drie punten achterstand, maar twee matchen minder gewonnen.

2. Zij strijden nog voor hun plek

Zes kandidaten zijn er nog voor de resterend drie plekken. Standard raakte vrijdag niet voorbij Moeskroen en moet daardoor achterom kijken. STVV volgt op één punt, Anderlecht op twee en Gent op drie. Ook voor de Rouches is het een voordeel dat de Buffalo’s en de Kanaries elkaar bekampen, maar het moet zelf dus nog zeker punten pakken om Play-off 1 te bereiken. Met matchen tegen Cercle en Waasland-Beveren zou dat moeten lukken.

Dan kijkt STVV tegen een veel zwaarder programma aan. Na de nederlaag zaterdag tegen Club Brugge voelt het de hete adem van Anderlecht en Gent in de nek en STVV zal dan ook alle registers moeten opentrekken om de top zes te halen. Volgende week mag het op bezoek bij Moeskroen, de revelatie van 2019 in de JPL. Op de slotspeeldag werkt het dan een rechtstreeks duel uit met Gent. De Buffalo’s krijgen op hun beurt eerst een op papier makkelijkere opdracht met Oostende. De Gentenaars hebben hun lot volledig in eigen handen. Mits een 6 op 6 zijn ze altijd zeker van Play-off 1.

Roman Bezus ruilde in januari STVV voor Gent. Foto: BELGA

Dat is ook Anderlecht, want de recordkampioen heeft een puntje meer dan Gent en kampeert momenteel op de zesde plek. Op de slotspeeldag gaat het op bezoek bij Oostende, maar eerst krijgt het Kortrijk over de vloer en ook de Kerels doen nog mee voor Play-off 1. Zij moeten wel hun twee resterende matchen winnen om überhaupt nog kans te maken en hopen dat van het trio Anderlecht-Gent-STVV twee teams er volledig doorzakken. Op de slotspeeldag wacht Veekaa de komst van Antwerp, dat dus al zeker is.

De laatste ploeg die mathematisch nog kans maakt is Charleroi, al moet het al héél gek lopen willen de Carolo’s nog in de top zes geraken. Enkel de zesde stek van paars-wit is nog haalbaar voor de Zebra’s. Conclusie: Anderlecht en Gent mogen geen punten meer pakken, Kortrijk mag maximum 4 op 6 halen en zelf moet het winnen van Antwerp en Eupen. Oh ja, het moet ook elf goals ophalen qua doelpuntensaldo. Dat is na het aantal punten en gewonnen matchen de derde beslissende factor. Anderlecht heef top dit moment een doelpuntensaldo van +11, Charleroi een van 0. Een waterkans, heet zoiets.

- Programma’s van resterende kandidaten -

Speeldag 29, zondag 10/3 om 18u:

Gent - Oostende

Anderlecht - Kortrijk

Antwerp - Charleroi

Cercle - Standard

Moeskroen - STVV

Speeldag 30, zondag 17/3 om 18u:

STVV - Gent

Oostende - Anderlecht

Charleroi - Eupen

Standard - Waasland-Beveren

Kortrijk - Antwerp

- De stand -

1. Genk - 59 ptn (17 zeges, saldo +31)

2. Club Brugge - 53 ptn (15 zeges, saldo + 29)

3. Antwerp - 49 ptn (14 zeges, saldo +8)

4. Standard - 47 ptn (13 zeges, saldo +12)

5. STVV - 46 ptn (12 zeges, saldo + 13)

6. Anderlecht - 45 ptn (13 zeges, saldo +11)

7. Gent - 44 ptn (13 zeges, saldo +5)

8. Kortrijk - 40 ptn (11 zeges, saldo +2)

9. Charleroi - 39 ptn (11 zeges, saldo +0)

- Regels bij gelijk aantal punten -

1. Gewonnen matchen

2. Doelpuntensaldo