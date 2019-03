Gentse defensie wordt even kaas met gaten: Zulte Waregem krijgt plots zee van ruimte

Gent won al bij al makkelijk van Zulte Waregem, maar de tegengoal die het slikte was opmerkelijk. Zulte Waregem counterde, leek de bal even te verliezen, heroverde die meteen en had plots alle ruimte. Eén pass was genoeg om Gent uit tellen. Peeters legde de bal simpel breed op Bongonda, die zoveel tijd had zijn controle niet goed moest zijn. Doelman Thomas Kaminski was vervolgens kansloos.