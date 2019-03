Axel Daeseleire haalt uit naar Antwerpen na dood van Graeme uit ‘Project Axel'

Graeme White (54), de dakloze die Vlaanderen leerde kennen in het programma ‘Project Axel’, is donderdag overleden in het ziekenhuis. Axel Daeseleire, die in het programma daklozen aan een beter leven wilde helpen, reageert bijzonder emotioneel. “Het OCMW heeft niets voor hem gedaan.” De stad Antwerpen ontkent de aantijging.