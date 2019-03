COMMENTAAR. “De huidige boetes voor mensensmokkel treffen enkel ‘kleine zelfstandigen’. Bendes draaien er hun hand niet voor om”

De mensensmokkelaars aanpakken in hun portemonnee. Ze moeten tot het laatste donsveertje gepluimd worden. Deze marsorder stuurt Christian De Valkeneer, voorzitter van het College van het Openbaar ­Ministerie, vandaag met een omzendbrief naar alle parketten. Om de aanpak te uniformiseren. Mensensmokkelaars die in ons land tegen de lamp lopen, kunnen een beetje geluk hebben. De gevangenisstraffen die ze krijgen, zijn meestal nog redelijk uniform, de geldboetes niet. Wie even grasduint in de uitspraken van het voorbije jaar, merkt dat ze kunnen uiteenlopen van 4.000 tot dik 700.000 euro voor soms even zware feiten. Als men al tot dat hoge bedrag komt, dan is het omdat de parketten hun werk goed hebben gedaan. Dat ze weten wat een overtocht kost en bewijs hebben van het minimale aantal mensen dat in de camions is gestopt. Een simpele vermenigvuldiging volstaat dan om hun winsten verbeurd te verklaren. Alle parketten moeten om te beginnen dezelfde strijdvaardigheid aan de dag leggen.