Derde keer, goede keer: Antwerp ziet twee goals afgekeurd worden maar dan schiet de VAR te hulp

Antwerp won met 2-1 van Eupen, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Antwepr scoorde maar liefst drie keer het beslissende doelpunt. Maar terwijl de VAR bij de eerste goal ingreep voor een duwfout van Batubinsika, vlagde de lijnrechter het tweede doelpunt (van Mbokani) terecht af voor buitenspel. De vlag ging vervolgens opnieuw de lucht bij het doelpunt van Bolingi, maar onterecht deze keer. De VAR greep gelukkig in, met zijn tweede van het seizoen bezorgde Bolingi zijn ploeg de zege.