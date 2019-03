Doodgereden net voor verjaardagsfeestje van haar dochter: “We weten niet wat ze daar deed”

Samira Chebbah (44) zou gisteren de twintigste verjaardag van haar dochter vieren. Maar ’s ochtends viel de moeder van twee kinderen van haar bromfiets in De Panne. De bestuurder, die haar niet meer had kunnen ontwijken, sloeg daarna op de vlucht. “Meld u bij de politie”, smeekt haar familie.

Het was nog pikdonker gisterochtend in De Panne. ­Samira Chebbah was al vroeg op pad met haar zwarte bromfiets. Om onduidelijke reden verloor ze rond halfzeven de controle over het stuur. De moeder van ...