Speurders staan voor raadsel: wie heeft Chloë (6) gedood?

Speurders in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert staan voor een raadsel na de dood van de zesjarige Chloë. Ze zouden graag haar moeder verhoren, maar die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De zesjarige Chloë kwam vrijdag om het ­leven in een huis in de stationsbuurt van Mont-Saint-Guibert. Volgens een gerechtelijke bron in de Waalse media kwam het meisje door wurging om het leven, iets wat dit weekend dan weer ontkracht werd door datzelfde ­gerecht. “De autopsie wordt uitgevoerd.” Meer info kwam er niet. Buurtbewoners zeggen dat ook de mama van het meisje vrijdagavond met een ziekenwagen werd afgevoerd. Zij zou, volgens onze informatie, gereanimeerd zijn en “tussen leven en dood” zweven. Het gerecht sluit niets uit en wacht tot de moeder in staat is om verhoord te worden. Was er een derde persoon in de ruimte die de twee wilde doden en nadien op de vlucht sloeg? Of besloot de mama met haar dochtertje uit het leven te stappen? Niemand die het weet voorlopig.