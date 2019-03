“Als de koers zich op televisie niet dringend heruitvindt, kijkt straks geen hond meer”

“Als de koers zich op ­televisie niet dringend heruitvindt, kijkt binnen afzienbare tijd geen hond meer.” Professor economie Daam Van Reeth (KULeuven) turft al enkele jaren de koerskijkcijfers in verschillende Europese landen en concludeert dat het stilaan dramatisch wordt. “De cijfers zijn in vrije val, en de koers­wereld is te star om iets te veranderen.”