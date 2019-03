Ongezien in de politiek: waarom jonge Open VLD’er zijn plaats afstond aan partijgenoot

Meestal wringen politici ­elkaars nek net niet om om een betere plaats op de lijst te kunnen bemachtigen. Maar nu is de barmhartige Samaritaan in de Wetstraat toch gevonden: Francesco Vanderjeugd, de jongste burgemeester van het land, staat een zekere plaats op de lijst af aan zijn collega Mercedes Van Volcem. En ruilt die in voor een onzekere toekomst.