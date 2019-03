Tevredenheid daalt: werk aan de winkel voor VDAB

De VDAB moet beter presteren. De te­vredenheid over de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding daalt, en het aantal klachten is vorig jaar met 14 procent gestegen. Vooral bedrijven vinden dat het beter moet. “Dit is een ­wake-upcall”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Net zoals andere overheidsbedrijven zoals de NMBS, peilt ook de VDAB elk jaar naar de tevredenheid van de klanten: van werklozen over werkgevers tot cursisten die een opleiding volgen.

Eerste opvallende conclusie van het jongste rapport: de dienst haalt zo goed als nergens het streefcijfer dat hij zichzelf oplegt. Niet dat ­iedereen vindt dat de VDAB ondermaats scoort, maar de tevredenheid daalt globaal toch al een tijdje. En nog slecht nieuws: ook het aantal klachten is vorig jaar weer gestegen. Van 1.488 in 2017 naar 1.601 vorig jaar, een toename van 13 procent. Vooral werkzoekenden zitten met klachten.

“Zorgwekkend”

Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de ­cijfers opvroeg, maakt zich zorgen over de werking van de VDAB. “Dit is een wake-upcall. Zeker op een moment dat er krapte is op de arbeidsmarkt moet je werken aan de tevredenheid van je klanten. Dat die nu al een aantal jaren achteruitgaat, is zorgwekkend. Er zijn minder werklozen en de VDAB heeft evenveel middelen en mensen. Je zou verwachten dat er dan beter wordt gepresteerd.”

Vooral werkgevers zijn maar matig tevreden. Een magere zes op de tien kunnen leven met de manier waarop de VDAB de vaca­tures invult. Uiteraard heeft dat te maken met het recordaantal vacatures en het geringe aantal geschikte kandidaten. “Veel kandidaten beantwoorden steeds minder aan het profiel dat wij vragen”, zegt Filip Horemans van ondernemersorganisatie Unizo. “De VDAB moet werklozen veel meer klaarmaken voor de arbeidsmarkt en ook gaan vissen in de ­vijver van ouderen en laag­geschoolden. De activering kan veel beter.”

Unizo vindt ook dat de VDAB te veel uitgaat van de logica van de werkzoekenden en te weinig rekening houdt met bedrijven. “Met werkzoekenden zijn er face to face gesprekken, met werkgevers bijna nooit. Ook voor ons moet er dienstverlening op maat komen”, klinkt het.

VBO-topman Pieter Timmermans benadrukt dat het niet allemaal de fout is van de VDAB, maar vindt wel dat er meer moet worden ge­keken naar de noden van de bedrijven. Hij gaat de resultaten van de enquête na de krokusvakantie bespreken op de raad van bestuur van de VDAB. “We moeten hier de nodige conclusies uit trekken”, stelt hij.

Beter doen

De VDAB geeft toe dat de ­resultaten inderdaad beter kunnen. “We halen de normen niet, maar ver zitten we er niet af. De te­vredenheid schommelt bij werkzoekenden al jaren rond de 80 procent en dat is best hoog”, zegt woordvoerster Joke Van Bommel. Zij wijst er ook op dat sinds vorig jaar een nieuwe dienstverlening voor werklozen is ingevoerd en dat het op termijn de bedoeling is hetzelfde te doen voor werkgevers. “Vergeet niet dat we per definitie werken voor werkgevers wanneer we aan de slag gaan met werkzoekenden. Maar we kunnen zeker nog beter doen.”