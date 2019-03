Deze Vlaamse bedwantsenhond is nieuw wapen tegen vervelende beestjes

Een drugshond, dat ­kenden we al. Een ­explosievenhond ook. Maar nu is er ook een hond die bedwantsen kan opsporen. Dominique Olaerts (48) uit Genk trainde zijn ­Mechelse herder om de kleine beestjes te vinden die leven van menselijk bloed. “Bedwantsen zijn aan een enorme opmars bezig en duiken steeds vaker op in hotels, maar ook bij u thuis waar ze zich in de kleinste hoekjes verstoppen.”