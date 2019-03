Het bizarre verhaal van Piet, die man die zijn overleden moeder twee jaar lang in slaapkamer verstopte

Wat bezielt iemand om het lichaam van zijn overleden moeder jarenlang in huis te bewaren en haar pensioen op te strijken? Piet van der Molen (66) weet het zelf ook niet zo goed. Het begon met de laatste wens van zijn moeder, zegt hij. Of eerder nog, met hun veel te hechte band. “Ik kon geen neen ­tegen haar zeggen.” Het bizarre verhaal houdt Nederland in de ban, nu auteur Joris van Casteren er een boek over heeft geschreven.