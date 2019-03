Het water tussen Joris en Annelies wordt steeds dieper in ‘Blind Getrouwd’

Gedaan met feesten en vakantie nemen in Blind getrouwd: de koppels gaan samenwonen. Bij Tim en Elke zit dat meteen goed, maar bij Joris en Annelies dreigt een ijstijd in te treden. Dat biecht Annelies op aan een vriendin.

De waarachtigheid van de liefde toont zich in de “gewonigheid”, vindt psychiater Dirk De Wachter. Het is dan ook dringend tijd voor de vijf koppels van Blind ­getrouwd om te gaan samenwonen. Dat het tussen Tim en Elke goed klikt, was al langer duidelijk. Samenwonen bevalt hen wel. Er wacht Elke wel een vuurdoop: ze gaat eten met een grote groep vrienden van Tim, al is Tim zelf er heel gerust in.

Voor Jolien en Lenny wordt samenwonen een uitdaging, want hun agenda’s liggen mijlenver uit elkaar: Lenny werkt ’s avonds in zijn frituur en geeft ook voetbaltraining.

Een kort bezoek aan het ­appartement van Stijn leert Joke dat haar nieuwe man echt wel veel ‘fantasy’ heeft: hij laat haar zijn collectie Lego zien van The lord of the rings en Star wars. Wanneer Stijn vertelt dat hij de grappen en grollen van Mr. Bean op televisie wel kan smaken, moet Joke even slikken.

Terwijl Victor en Line bij de expert praten over hun vraagtekens, dreigt het ­water tussen Annelies en Joris steeds dieper te worden. Joris ziet Annelies best zitten en laat dat ook zien, maar Annelies houdt de boot af. Tegen een vriendin ­vertelt ze dat het volgens haar een beetje vastzit en dat ze zich zelfs wat afsluit. Om niet te ontgoochelen én niet ontgoocheld te worden.