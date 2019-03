Hoezo een minder seizoen? Romelu Lukaku voetbalt zich de geschiedenisboeken in

Hij staat er plots weer, Romelu Lukaku. Na de trainerswissel was het even zoeken voor de Rode Duivel, maar met vier doelpunten in zijn laatste twee wedstrijden staat Big Rom er weer. Het seizoen van Lukaku kenmerkt zich door lange periodes van droogte, maar als ze binnenvliegen gaat het wel vlot. De ex-spits van Anderlecht zit zo al aan 12 goals in de Premier League en voetbalt zich daarmee stilaan de geschiedenisboeken in.

Met zijn twee goals van woensdag tegen Crystal Palace nestelde Lukaku zich namelijk in de top 20 van topschutters aller tijden in de Premier League. Lukaku deed de netten namelijk al voor de 111e keer trillen op het hoogste niveau in Engeland. Daarmee deed hij even goed als de Brit Dion Dublin.

Zaterdag lukte Lukaku ook tegen Southampton twee doelpunten en krikte hij zijn aantal zo op tot 113. Goed voor een stijging op de ranglijst, want hij deelt de 19e plaats aller tijden nu met de legendarische Ian Wright. Het volgende doelwit is nu Liverpool-icoon Steven Gerrard. De middenvelder klokt af op 120 stuks vooraleer hij zijn carrière afsloot bij LA Galaxy.

Het lijdt geen twijfel dat Lukaku nog een flinke sprong zal maken op die lijst. Van de top 20 zijn er naast hem nog maar twee actief in de Premier League. Nummer acht in de ranking is Man City-speerpunt Sergio Agüero, die aan 161 stuks zit. De Argentijn is wel al 30 jaar en heeft dus enkele seizoenen voorsprong. Spannender is de ‘strijd’ met Tottenham-spits Harry Kane. De Engelsman heeft er al 124 op de teller en is net als Lukaku van 1993. Blijft ook hij nog even in de Premier League, zou het wel eens nek aan nek kunnen gaan.

Jongste buitenlander

Zijn plaats in die geschiedenisboeken heeft Lukaku overigens al van vorig seizoen beet. In maart 2018 tekende hij voor zijn 100e doelpunt in de Premier League, op zijn 24e was hij de jongste buitenlander ooit die daarin slaagde, de op vier na jongste ooit met de Britten erbij gerekend.

Daar komt nog eens bij dat de aanvaller aan een indrukwekkende reeks bezig is. Het is al het zevende seizoen op een rij dat Lukaku minstens tien doelpunten weet te maken in competitieverband. Na een mislukt eerste seizoen bij Chelsea trok hij in de zomer van 2012 op huurbasis naar West Bromwich, waar Lukaku de netten 17 keer deed trillen. Bij Everton en Manchester United zette hij die tendens verder.

Aan een ratio van minstens tien doelpunten per seizoen heeft Big Rom nog vijf à zes seizoenen nodig om de huidige top drie van de ranglijst aller tijden bij te benen. Nummer drie is Andrew Cole met 187 doelpunten, hij wordt enkele voorafgegaan door Wayne Rooney (208) en Alan Shearer (260). A

- Top 20 aller tijden -

1) Alan Shearer (Eng): 260 goals

2) Wayne Rooney (Eng): 208 goals

3) Andrew Cole (Eng): 187 goals

4) Frank Lampard (Eng): 177 goals

5) Thierry Henry (Fra): 175 goals

6) Robbie Fowler (Eng): 163 goals

7) Jermain Defoe (Eng): 162 goals

8) Sergio Agüero (Arg): 161 goals*

9) Michael Owen (Eng): 150 goals

10) Les Ferdinand (Eng): 149 goals

11) Teddy Sheringham (Eng): 146 goals

12) Robin van Persie (Ned): 144 goals

13) Jimmy Floyd Hasselbaink (Ned): 127 goals

14) Robbie Keane (Ier): 126 goals

15) Nicolas Anelka (Fra): 125 goals

16) Harry Kane (Eng): 124 goals*

Dwight Yorke (Tri): 123 goals

18) Steven Gerrard (Eng): 120 goals

19) Ian Wright (Eng): 113 goals

Romelu Lukaku (Bel): 113 goals *

21. Dion Dublin (Eng): 111 goals

* nog actief in Premier League