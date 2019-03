Zieke ex-profvoetballer Fernando Ricksen levert doodstrijd met miniem pensioen: “Als ik stik, ben ik bang. Maar klaar om te gaan, ben ik nog niet”

Hij maakte lang het mooie weer bij onder andere AZ, Glasgow Rangers en Zenit, én liep de kantjes eraf tijdens zijn voetbalcarrière. Maar sinds ruim vijf jaar leidt Fernando Ricksen aan de spierziekte ALS. Deze week gaf de 42-jarige Nederlander een emotioneel interview aan The Guardian.

LEES OOK.Foto van ex-profvoetballer met ALS schokt sociale media

Ricksen was tijdens zijn carrière geen “normale jongen”. Hij werd vaak gelinkt aan zijn ophefmakend gedrag buiten de lijnen. In Schotland raakte de ex-international, die twaalf keer voor Oranje speelde, verslaafd aan cocaïne, alcohol en vrouwen. Hij had verschillende buitenechtelijke relaties en werd er gespot met tal van modellen. Hij werd ook veroordeeld wegens mishandeling van een buurman.

In 2006 belandde Ricksen enkele weken in een afkickkliniek, maar nadat hij bij Zenit zijn voetballoopbaan niet uit het slop kreeg, herviel hij. In die periode werd hij ook een jaar geschorst wegens cocaïnegebruik. Na een jaar zonder club te hebben gezeten, keerde Ricksen in 2010 terug naar zijn ex-club Fortuna Sittard. Op 30 oktober 2013 maakt een erg geëmotioneerde en moeizaam sprekende Ricksen in het Nederlandse praatprogramma De Wereld Draait Door bekend dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Het nieuws sloeg in Nederland, Schotland en Rusland in als een bom.

Op zijn website reageerde Ricksen op de vele steunbetuigingen met de boodschap: “Ooit zal er iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat én overleeft. Laat ik die persoon dan maar zijn. Ik blijf de fighter die ik altijd ben geweest.” Sindsdien vonden er al twee benefietwedstrijden plaats voor Ricksen, zowel in Glasgow als in Fortuna Sittard.

Fernando Ricksen: ‘I respect everybody else’s views. But, personally, I don’t have much with religion, especially after being diagnosed. I don’t think any god would give this to anyone.' By @StuartJamesGNM https://t.co/pO2shObdqw — Guardian sport (@guardian_sport) 2 maart 2019

“Ik ben nog niet klaar om te gaan”

Het was lange tijd stil rond de 42-jarige Nederlander, maar afgelopen vrijdag gaf hij een interview aan The Guardian. Het werd een emotioneel gesprek over de toekomst van een zieke man, die zijn 6-jarige dochter Isabella als zijn grootste inspiratie ziet.

“Ik blijf gewoon gaan”, aldus Ricksen in het St Andrew’s Hospice in het Schotse Airdrie . “De mensen die voor mij zorgen, doen al het werk. Ik zit hier gewoon en zeg hen wat ze moeten doen.”

Ricksen woont met zijn dochter en zijn vrouw Veronika officieel in Valencia, maar daar blijven was niet langer een optie. Veronika kan namelijk niet langer 24/7 zorgen voor de ex-voetballer. “Isabella dacht onlangs dat Fernando met ons mee naar huis zou gaan”, aldus de vrouw van Ricksen. “Ze vroeg zich dan ook af waarom papa niet meeging. We waren alle drie aan het huilen. Nu vraagt ze zowat elke dag wanneer papa naar huis komt. Dat is het moeilijke deel van dit. Voorlopig denkt ze nog dat haar papa anders is en oud. Dat wil ik zo lang mogelijk houden. Ze mist hem zo. Ik denk niet dat ze zich realiseert dat hij gaat sterven.”

Maar Ricksen wil vooral géén medelijden. “Dat helpt me niet vooruit”, zegt de Nederlander, die surft via een spraakcomputer die hij bedient met zijn ogen. “Ik ben boos op die ziekte. Boos omdat ik afhankelijk ben van anderen. Ik kan niets meer zelf. Ik ben gefrustreerd. Maar ik ben niet bang om te sterven. Maar wel als ik niet kan ademen door de ALS. Als ik stik, dan ben ik bang. Maar klaar om te gaan ben ik nog niet. Ik leef nog veel te graag.”

Happy 42nd birthday to our Russian League & UEFA Cup winner Fernando Ricksen!



Van harte Fernando en maak er een mooie dag van! pic.twitter.com/UH2bgSpJzD — FC Zenit in English(@fczenit_en) 27 juli 2018

1.300 euro

Ricksen levert een harde strijd tegen ALS, maar een rolmodel wil hij niet zijn. “Ze dachten vroeger dat ik gek was. Nu denk ik dat ze me zien als een gekke kerel met ALS”, zegt de Nederlander, die zo veel mogelijk naar evenementen blijft gaan. Omdat het moet. “We leven enkel van zijn pensioen van zo’n 1.300 euro per maand”, geeft Veronika toe. “Daarom doen we die evenementen.”

“Ik ben altijd blij om mensen te zien”, vult Ricksen aan. “Maar het geeft me een gemengd gevoel. Het herinnert mij ook telkens aan alle dingen die ik niet meer kan doen.”

Veronika trouwde met de ex-voetballer zes maanden na de diagnose. “Ik hoopte aanvankelijk dat het geen kanker was”, zegt ze. “Nu kan ik niet zeggen dat ik hoop dat hij kanker had, maar ALS is een ziekte die je niemand toewenst. Het is een vreselijk ding. Als je kanker hebt, kan je tenminste nog normaal praten en lopen. Met ALS is dat uitgesloten.”

LEES OOK. Confronterende documentaire over zieke ex-profvoetballer Ricksen maakt veel emoties los