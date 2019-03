Vanochtend code geel in heel het land: opgelet voor rukwinden, buien en onweer

Het KMI waarschuwt met een code geel in het hele land voor rukwinden. Het weer wordt onstuimig, met naast de wind ook buien die gepaard kunnen gaan met onweer. In Brussel is het Ter Kamerenbos gesloten wegens de weersomstandigheden.

Voor zondagavond voorspelde het KMI buien die vergezeld konden zijn van onweer, en rukwinden tot 65 kilometer per uur, die vannacht en vanochtend tot 90 km/u kunnen toenemen en lokaal zelfs meer. In het hele land geldt daarom van ongeveer 2 uur tot 10 uur code geel (rukwinden tussen 80 en 100 km/u).

(Lees verder onder de tabel)

Foto: KMI

Gisteravond om 21 uur werd het Ter Kamerenbos in Brussel gesloten vanwege de weersomstandigheden, zo meldt de politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene. Als er zich geen incidenten voordoen, zullen het park en bos vandaag aan het eind van de morgen weer open zijn.

Het is vooral in de voormiddag dat perioden van regen en buien – mogelijk vergezeld van onweer – verwacht worden. In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen en verschijnen er daar enkele opklaringen. Het is onstuimig met een vrij krachtige tot tijdelijk krachtige wind uit zuidwest tot west met rukwinden tot 90 km/u. In het westen van het land neemt de wind af vanaf de middag, maar in het oosten wordt het pas in de late namiddag rustiger. De maxima schommelen tussen de 6 en 10 graden.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met wat korrelhagel en/of een paar donderslagen. In het zuidoosten van het land is er meer bewolking. Op het reliëf kunnen de buien ’s ochtends een winters karakter hebben. De maxima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden in Laag-België. De wind waait matig of vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen de 50 en 60 km/u.