Bommen uit WOI lekken springstof vlak voor kust

Vlak voor de kust van Knokke ligt een munitiekerkhof met zo'n 35.000 ton bommen en granaten uit de Eerste Wereldoorlog. Niet erg, zo werd decennialang gedacht - tot uit een recente controle bleek dat er springstof is gelekt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Bij baggerwerken voor de haven van Zeebrugge begin jaren 70 kwam het bestaan van de 'overschotjes van WOI' aan het licht. Het lijkt een gevaarlijke situatie, maar experts menen dat het veiliger is om de oorlogsmunitie in zee te laten liggen dan te bergen. Tenminste, als de bommen niet roesten en zo hun gevaarlijke inhoud lekken. Dat controleert de FOD Volksgezondheid jaarlijks via duikers die de bodem onderzoeken.

Er was nooit wat aan de hand, tot bij de jongste controle. Toen bleek dat er een hoeveelheid TNT - een gevaarlijke springstof - was gelekt. De FOD Volksgezondheid zegt dat in mei een groot onderzoek gepland staat met het onderzoeksschip Belgica. "Die studie moet de omvang van het probleem en de risico's in kaart brengen", klinkt het. "Het gaat om een lage concentratie. Iets wat zeer nauwlettend opgevolgd moet worden, maar niet onrustbarend is."