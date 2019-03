'Topdokter' kreeg zelf borstkanker: "Doordat ik zelf ziek was, begrijp je mensen beter"

Professor Ann Smeets is borstchirurg in UZ Leuven. Ze behandelt patiënten met goed- en kwaadaardige borstaandoeningen. In het Vier-programma 'Topdokters' vertelt ze over haar ervaring met borstkanker, en de plotse switch van dokter naar patiënt die ze doormaakte.

“Een dikke twee jaar geleden heb ik zelf de diagnose van borstkanker gekregen. Als je dan telefoon krijgt van een patholoog die zelf niet meer goed uit zijn woorden geraakt, dan weet je niet meer goed wat gedaan. Dan is er even onduidelijkheid over hoe het nu verder moet en dat verandert je wel.”