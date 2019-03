Brand in Iepers flatgebouw: bewoner naar ziekenhuis, appartement onbewoonbaar

Ieper - Zondagavond omstreeks 22u30 werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw langs de Oude Veurnestraat te Ieper.

De brand ontstond in de keuken van een appartement op de eerste verdieping. Door de rookontwikkeling vluchtten de vier bewoners van de bovengelegen verdiepingen op een stelling van de renovatiewerken aan het gebouw. Ze werden door de brandweer geëvacueerd met de ladderwagen.

De brand was zeer snel onder controle. De bewoner van het getroffen appartement is met rookintoxicatie afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis. Het appartement op de eerste verdieping liep ernstige rook- en brandschade op waardoor het tijdelijk onbewoonbaar is. De andere bewoners konden na ventilatie terug naar hun woonst.