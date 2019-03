Kritische hoorzitting droeg volgens Trump bij aan mislukking van top met Kim Jong-un: “Nieuw dieptepunt in de Amerikaanse politiek”

De hoorzitting van de ex-advocaat van Donald Trump, Michael Cohen, in de toezichtcommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft mogelijk bijgedragen aan de mislukking van de top tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat heeft de Amerikaanse president zondag althans gezegd.

In een reeks tweets noemde Trump zijn voormalige advocaat een “leugenaar en fraudeur”. Hij hekelde voorts de beslissing van de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten over een meerderheid beschikken, om een hoorzitting te organiseren net op het moment dat in Vietnam een top werd gehouden over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Die top ging vorige woensdag van start maar kwam de dag nadien abrupt en zonder akkoord tot een einde.

“Het feit dat de Democraten tijdens een publieke hoorzitting een veroordeelde leugenaar en fraudeur ondervragen op hetzelfde moment dat er een belangrijke nucleaire top met Noord-Korea plaats heeft, is misschien een nieuw dieptepunt in de Amerikaanse politiek en kan hebben bijgedragen” aan de mislukking van de top, twitterde de president. “Nooit eerder vertoond wanneer een president in het buitenland is. Schande!”, klonk het tot slot fors.

For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2019

Presidential Harassment by “crazed” Democrats at the highest level in the history of our Country. Likewise, the most vicious and corrupt Mainstream Media that any president has ever had to endure - Yet the most successful first two years for any — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2019

....President. We are WINNING big, the envy of the WORLD, but just think what it could be? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2019

Cohen werd in december veroordeeld tot drie jaar cel nadat hij schuldig had gepleit aan belastingontduiking, illegale campagnefinanciering en het afleggen van valse verklaringen.