Ivan Leko: “Wij zijn klaar voor Play-off 1” …Maar is dat wel zo?

Als CEO Vincent Mannaert na de match de perszaal binnenwandelt, weet je dat er ofwel net iets heel slechts ofwel net iets heel goeds is gebeurd. In dit geval: het tweede. Club Brugge won zaterdag met 1-0 tegen STVV en zag het gat met leider Genk verkleinen van ooit elf punten tot slechts zes stuks nu, drie als je in PO1-termen denkt. “Als ik ons vandaag bezig zag, weet ik dat we klaar zijn voor Play-off 1”, triomfeerde trainer Ivan Leko. Maar heeft hij wel gelijk? Niet helemaal.