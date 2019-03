Topondernemer, ‘comeback kid’, sjacheraar of oplichter? Vervolging dreigt voor de Vlaamse zonnekoning

De ‘comeback kid’, zo omschrijven vrienden Patrick Decuyper (48), de man die al zo vaak commercieel dood werd verklaard maar telkens terugslaat. Zijn vijanden houden het liever op ‘sjacheraar in zonnepanelen en stamnummers’, verwijzend naar zijn brokkenparcours van de voorbije tien jaar. Donderdag zal blijken wie het bij het rechte eind heeft.

Donderdag verschijnen ­Patrick Decuyper en co. voor de kamer van inbeschuldigingstelling in een zaak van miljoenenfraude met Vlaamse groenestroomcertificaten.Enfinity, het bedrijf van Decuyper, had zonnepanelen ...