Brussel - Door de aanwezigheid van een zeil op een bovenleiding op de lijn 161 Namen-Luxemburg tussen Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg zijn maandag verschillende treinen vertraagd.

Het gaat om vertragingen van 10 minuten, stelt infrastructuurbeheerder Infrabel. Een aantal voertuigen is geblokkeerd. Er zijn geen treinen afgeschaft. Een team van Infrabel is ter plaatse om het probleem op te lossen. Het is momenteel niet duidelijk wanneer de situatie weer normaal zal zijn.