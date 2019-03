Zusjes (5 en 8) die verdwenen in dichtbebost gebied na twee dagen levend teruggevonden

Twee jonge zussen, die sinds vrijdagnamiddag vermist waren in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië, zijn zondag levend en wel teruggevonden. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

Carolina Carrico (5) en Leia Carrico (8) hadden vrijdagmiddag aan hun moeder gevraagd om een wandelingetje te maken. Hun moeder, die niet mee kon omdat ze nog een aantal klusjes te doen had rondom het huis in Benbow, had hen dat verboden. Maar rond 15 uur ’s namiddags merkte ze dat haar jonge dochters verdwenen waren.

Foto: AP

De moeder riep meteen de hulp in van buren, familie en vrienden om de meisjes te vinden. Zonder resultaat. Daarom verwittigde ze drie uur later de politie, die meteen massaal ter plaatse kwam om het gebied de hele nacht te doorzoeken.

Onherbergzaam gebied

Toen de zoekactie zaterdag nog niets had opgeleverd, kwamen nog meer zoekteams uit de omgeving toegesneld. William Honsal, sheriff van Humboldt County, benadrukte tijdens een persconferentie de ernst van de situatie aangezien de meisjes verdwenen waren in een erg onherbergzaam en dichtbebost gebied.

Uiteindelijk kwamen de hulpverleners de meisjes op het spoor door snoeppapiertjes die ze hadden achtergelaten in het bos. Even later slaagden ze er ook in om hun voetafdrukken te volgen.

Zondagochtend om 10.30 uur lokale tijd kwam het verlossende nieuws: Carolina en Leia werden levend en wel teruggevonden door twee brandweermannen. De meisjes waren ongedeerd en in goede gezondheid, zo’n 2,25 kilometer van hun ouderlijke huis vandaan.

“Een mirakel”

Volgens sheriff Honsal waren de zusjes erin geslaagd te overleven dankzij overlevingstechnieken die ze bij de jeugdbeweging hadden geleerd.

“Dit is een mirakel”, zegt hij. “Dit is een zeer extreme omgeving. Het is ongelooflijk dat ze daar bijna 44 uur met z’n tweetjes hebben doorgebracht.”