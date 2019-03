Moeilijke keuze: David Henen moet kiezen tussen tussen Togo en België

Met een heerlijke krul in de verste hoek bezorgde David Henen Charleroi zaterdag een punt tegen RC Genk in minuut 56. De ontlading bij Henen was dan ook enorm. Hoewel hij al 22 is, is dit pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, na omzwervingen bij – hou u vast – Standard, Anderlecht, Monaco, Olympiakos, Everton en Fleetwood.

“Ik heb de laatste weken veel vertrouwen opgedaan. Ik ben altijd geduldig en werk hard, ook al is het soms in de schaduw”, aldus Henen. En zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Zo zit Henen in de voorselectie van de Belgische U21, maar staat hij ook op het punt opgeroepen te worden voor de interland Togo-Benin. “Ik verwachtte niet dat Togo me wilde oproepen voor zijn kwalificatiematch tegen Benin, maar ik ben ook blij dat ik een kans maak bij de beloften. We zien wel, nu wil ik me nog even concentreren op Charleroi.”