Vier Amerikaanse toeristen en hun piloot komen om bij helikoptercrash in Kenia

Bij een helikoptercrash in Kenia zijn zondagavond vijf mensen om het leven gekomen. Het gaat om vier Amerikaanse toeristen en een Keniaanse piloot. Dat heeft de politie maandag op Twitter meegedeeld.

Het ongeval deed zich voor op een eiland van het Turkanameer, in het noordwesten van Kenia. De oorzaak van de crash is voorlopig onduidelijk. Het Turkanameer is het grootste permanente woestijnmeer ter wereld. Het meer staat sinds juni 2018 op de Unesco-werelderfgoedlijst.

In Kenia worden vaak kleine vliegtuigen en helikopters gebruikt om afgelegen plekken te bereiken. Vooral toeristen reizen op die manier naar de nationale parken en de dierenreservaten in het Oost-Afrikaanse land.