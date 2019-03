Veranderen met de CEO ook de bedrijfswaarden?

Anderhalf jaar staat Tom Verhaegen aan het hoofd van Agilitas Group, het vroegere t-groep en uitzendkantoor t-interim. Veranderen met zo’n nieuwe naam (en topman) ook de waarden van het bedrijf? En hoe wil Agilitas Group het verschil maken? “Wij zijn de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen.”

In 2016 verkocht de Vlaamse overheid t-groep aan het Nederlandse Gilde Buy Out Partners. Kort nadien kwam Tom Verhaegen als CEO aan boord om de (digitale) transformatie te (bege)leiden. Een wendbare stijl staat hierbij voorop en dat blijkt ook uit de naam Agilitas.

“We mikken in essentie op de combinatie van een persoonlijke aanpak en digitalisering”, zo vat Verhaegen het samen. “We hebben de digitale tools nodig waardoor we snelheid nemen in het begin van het (matching)proces, maar tegelijk willen we dicht bij de klant en kandidaat staan. Dat uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheid om een halve dag mee te lopen met collega’s. Daar trekken we dus tijd voor uit.”

Zijn met de naamsverandering ook jullie waarden ‘aangepakt’?

Verhaegen: “Een groot deel van onze waarden was al aanwezig, zoals authenticiteit, kwaliteit en klant- en kandidaatgericht zijn. Maar er zijn er ook enkele aan toegevoegd. Als we het over gepassioneerd leiderschap hebben, dan is bijvoorbeeld meten om te verbeteren toegevoegd. Dat is de digitale component. Daarnaast werd ook samenwerken als waarde uitgewerkt, onder meer met het aspect om elkaar te helpen en te stimuleren om continu beter te worden. Bij wijze van spreken: geen 150 aparte kmo’s maar een gemeenschappelijke aanpak op basis van zogenaamde best practices. Onze strategische speerpunten zitten vervat in deze waarden. Wij noemen het ook wel onze vier D’s: dichtbij, digitaal en deskundig om uiteindelijk een duurzame relatie op te bouwen met klanten en kandidaten.”

In welke mate draagt u die waarden ook uit?

“Zulke waarden uitdragen, of de aanvulling ervan, vergt tijd. Daar ben je minstens een half jaar mee bezig en ook erna is het een werk van elke dag. Het is onder meer naar mensen luisteren, werkgroepen opzetten, elk kwartaal samenkomen, constant communiceren of minstens een keer per week een ochtendritueel organiseren waar een van de waarden centraal staat. We gaan er dus concreet mee aan de slag: onze waarden zitten vervat in alle processen, van aanwerving en onboarding tot evaluatie- en functioneringsgesprekken.”

