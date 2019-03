Mechelse politie vat zwaar dronken spookrijder na achtervolging aan hoge snelheid

Mechelen - De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft het voorbije weekend bij controleacties in totaal 36 bestuurders betrapt op alcohol- en/of drugsopname in het verkeer. Eén zwaar dronken bestuurder kon pas aan een controle onderworpen worden na een helse achtervolging op de Brusselsesteenweg in Mechelen, waarbij hij aan snelheden tot 135 kilometer per uur tegen de rijrichting in reed.

De spookrijder was met gierende banden vertrokken aan een benzinestation op de Brusselsesteenweg en dreef zijn snelheid stelselmatig op, terwijl hij bruuske rijbewegingen deed van links naar rechts, ook op de rijstrook bestemd voor tegenliggend verkeer. De politie zette de achtervolging in, maar dat deed de man niet stoppen. Uiteindelijk gaf hij zich toch gewonnen, maar hij bleek volgens de politie zo dronken dat hij niet meer zelfstandig uit zijn wagen kon stappen. Hij had 2,1 gram promille alcohol in zijn bloed. De man mocht de nacht doorbrengen in een politiecel. Hij was niet aan zijn proefstuk toe op het vlak van dronken rijden.

In totaal nam de politie tijdens twee nachten 967 ademtests af. Daaruit bleek dat 33 personen te veel hadden gedronken, twee hadden drugs genomen en één bestuurder vertoonde zowel een strafbare alcohol- als drugsopname in het verkeer. Zeven rijbewijzen werden ingetrokken voor vijftien dagen, vijf voor een periode van zes uur en 22 voor drie uur. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk afstaan en zullen voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Tot slot verbaliseerde de politie ook nog een bestuurder van een lichte vrachtwagen met aanhangwagen omdat hij niet over een geldig rijbewijs beschikte voor die combinatie en omdat de schouwing van de aanhangwagen vervallen was.