Als voetbal echt oorlog wordt: Turkse voetballer toont snijwonden aan zijn keel

Bizarre beelden uit de Turkse tweede klasse. Daar ontaardde een match tussen Amed SK en Sakaryaspor en viel een speler een andere met een scherp voorwerp.

Het zijn beelden die je gelukkig zelden ziet: de 33-jarige Mansur Çalar van Amed SK stapt na de match richting tegenstander Ferhat Yazgan en haalt meerdere keren uit met een voorwerp. De eerste poging (zie beelden onder) gaat richting pols van zijn 26-jarige opponent, daarna gaat het richting keel.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 3, 2019

Na de wedstrijd toont Yazgan de verwondingen die hij had opgelopen. Tegenstander Amed SK pakt dan weer uit met beelden van rivaliserende supporters die de ploeg komen opzoeken in de kleedkamer.

Ferhat Yazgan - Instagram

Soyunma odamıza saldırı anı ve Sertaç hocaya saldırı anı @TFF_Org pic.twitter.com/S3PxFhUKsT — AMED SK (@AmedsporSK) October 13, 2018

Wat de precieze aanleiding was van de schermutseling is niet geweten, maar het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met Amed SK: de ploeg wordt gezien als een symbool van de Koerdische minderheid en ging al vaker in de clinch met de Turkse voetbalbond. Die verbood de ploeg al onder meer nog fans mee te nemen op verplaatsing en gaf een zware boete toen de club haar naam veranderde naar de huidige, Koerdische naam.