Verontwaardiging in Herne: volgens Facebook ligt deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle in Wallonië

Herne - De N-VA van Herne, in Vlaams-Brabant, heeft een pijnlijke vergissing ontdekt op Facebook. Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Herne, zou niet meer in Vlaams-Brabant maar in Henegouwen liggen. “We eisen een rechtzetting”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

Het was Jonas De Boeck (N-VA) die de vergissing ontdekte. “Tot 1963 hoorde Sint-Pieters-Kapelle effectief bij Wallonië. Maar nu horen we al meer dan vijftig jaar bij Vlaams-Brabant. En dat willen we zo houden. Waar de vergissing gebeurde, is ons ook een raadsel.”

Burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V) woont zelf in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle. “Wij eisen uiteraard dat dit wordt rechtgezet en hebben een mail gestuurd naar Facebook. Maar intussen hebben we al vernomen dat het even zou kunnen duren voor de vergissing wordt rechtgezet.”