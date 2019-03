“Is het echt nodig dat elke leerling twee keer in zes jaar een laptop moet kopen?”

Heusden-Zolder -

Een groep van een twintigtal ouders is een petitie gestart tegen het laptopproject dat op 1 september van start gaat in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Scholieren die in het eerste middelbaar starten zullen verplicht 18 euro per maand moeten betalen voor een laptop die de school hen aanreikt. De ongeruste ouders vinden dat “niet nodig en niet wenselijk”. De school noemt hun conclusie “veel te voorbarig”.