Hoe het komt dat Kevin De Bruyne dit seizoen amper meer speelde dan Vincent Kompany

Alles leek goed te gaan. Met de League Cup al op zak maakte Manchester City zich tegen Bournemouth op om voor het eerst sinds lang naar de kop in de Premier League te springen. Maar dan stopte Kevin De Bruyne met spelen. En later moest ook John Stones naar de kant. City won wel, maar in zijn jacht op vier prijzen bleef het achter met twee slachtoffers. Onze Rode Duivel is er één van.