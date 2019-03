Experts na incident in wielerwedstrijd: “Ben je niet gewoon om met automatische versnellingsbak te rijden, zet uw linkervoet dan zo ver mogelijk weg van de pedalen”

“Zet je linkervoet altijd ver genoeg weg van je pedalen als je met een automatische versnellingsbak rijdt. Het is de enige manier om te vermijden dat je in een moment van verstrooiing vol in de remmen gaat.” Dat zeggen experts na het incident in Kuurne-Brussel-Kuurne waarbij de wedstrijdwagen plots stopt met een massale valpartij als gevolg.

“Het is een typisch incident voor wie het niet gewoon is om met een wagen met automatische versnellingsbak te rijden. In plaats van met je linkervoet te ontkoppelen bij een handgeschakelde wagen, riskeer je bij een automatische versnellingsbak vol in de remmen te gaan. Met het risico op een aanrijding”, zegt Tony Verhelle, gespecialiseerd journalist van Autogids.

Op beelden die het Streetjump-Forte Development Team deelde op Facebook, is te zien hoe de wagen van de koersdirecteur plots vol in de remmen ging. De renners die achter de auto reden, konden de wagen niet meer ontwijken. Het resultaat was een massale val. Gelukkig zonder gewonden. Maarten Clochet, de wedstrijddirecteur van de juniorenwedstrijd, bevestigt “dat het om een menselijke fout ging”.

Volgens sectororganisatie Traxio geven garagehouders klanten die overschakelen van een handgeschakelde wagen naar een automatische altijd de raad om de linkervoet zo ver mogelijk uit de buurt van de pedalen te houden. “Zeker in het begin. Tot wanneer je er goed mee vertrouwt bent. Want het is effectief even wennen. Zeker wanneer je in een situatie terechtkomt waarin je snel moet handelen. Dan is een vergissing snel gemaakt en riskeer je de linkervoet waarmee je vroeger ontkoppelde, indruk en de wagen plots tot stilstand komt. Met alle risico’s vandaan”.

De verkoop van auto’s met automatische versnellingsbak stijgt jaar na jaar in ons land. Vorig jaar zijn meer dan 100.000 van dergelijke auto’s verkocht, een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac. In 2010 waren dat er amper 43.000. In 2017 waren dat er al 92.000 en nu wordt ook de kaap van 100.000 overschreden.