Man en hond overleven 5 dagen op pikante saus nadat ze vast komen te zitten in sneeuw

Een automobilist en zijn hond hebben vijf dagen vastgezeten in de sneeuw in Sunriver, in de Amerikaanse staat Oregon. Dankzij zakjes pikante saus van fastfoodketen Taco Bell wisten ze zich warm te houden en te overleven.

Jeremy Taylor (36) was op 24 februari over een bosweggetje aan het rijden, toen zijn wagen vast kwam te zitten. Omdat hij en zijn hond Ally te lang wegbleven van hun reis, lanceerde het lokale politiebureau een hulpoproep via sociale media.

Uiteindelijk was het een passant op een sneeuwscooter die het duo vond op 1 maart. Een zoek- en reddingsteam sleepte de wagen vervolgens uit het bos.

“Jeremy en Ally waren in goede gezondheid, maar ze hadden uiteraard honger na vijf dagen”, zegt William Bailey, woordvoerder van de lokale politie. “Aan onze agenten heeft hij verteld dat hij geprobeerd had te voet hulp te halen, maar dat hij niet ver was geraakt door de diepe sneeuw. Hij was daarom, samen met zijn hond, teruggekeerd naar de wagen. Jeremy hield zichzelf en zijn hond warm door de wagen af en toe te starten, en door kleine zakjes pikante saus te eten.”

Eenmaal thuis grapte de Amerikaan op Facebook: “Saus van Taco Bell redt levens! Bedankt iedereen, Ally en ik zijn veilig. Ik apprecieer alle hulp enorm. Ik heb geluk gehad. Laten we dat nu nooit meer doen.”